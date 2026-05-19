Бабаев заявил, что в «Ладе» несправедливо критиковали Бурдасова

Агент форварда Антона Бурдасова рассказал о поисках нового клуба для хоккеиста после ухода из «Лады».

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Антона Бурдасова, высказался о ситуации вокруг хоккеиста после ухода из «Лады».

35-летний форвард остается без клуба с декабря 2025 года, когда тольяттинская команда расторгла с ним контракт.

«В “Ладе” он играл хорошо, но на него всех собак спустили. Кого-то надо было убрать, и решили, что Бурдасова», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

По словам агента, клубы КХЛ пока осторожно ведут переговоры, поскольку многие ждут решения по будущему самой «Лады» в лиге.

«Если “Лада” продолжит играть в КХЛ, хоккеистов будет не хватать. Бурдасов с Шумаковым собираются тренироваться, будем смотреть по ситуации», — добавил Бабаев.

Также агент отметил, что опытные игроки по-прежнему нужны клубам, несмотря на курс на омоложение составов.

В минувшем сезоне Бурдасов выступал за «Ладу» в КХЛ до расторжения контракта. Ранее форвард играл за СКА, «Трактор», «Салават Юлаев» и другие клубы лиги.