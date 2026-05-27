В «Ак Барсе» назвали причины поражения в финале Кубка Гагарина

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 2−4.
— В финале можно говорить и о моих личных ошибках, всегда, когда смотришь на матчи, анализируешь, что можно было слова какие-то другие сказать, какие-то решения другие принимать…
Детальный анализ будет сделан чуть позже, если сравнивать команды, то «Локомотив» обладал своими сильными сторонами, но в первую очередь решало восстановление. С точки зрения энергозатрат серия не так сложилась как мы хотели, даже в четвертом матче, где мы победили, нам пришлось отыгрываться. Сильная сторона этой команды — это игра по счету, нам приходилось отыгрываться, сверхусилия принимать и в пятом матче это отразилось.
Забей мы первыми — было бы проще, поэтому где-то не хватило энергии, рациональности, поэтому и уступили. Пример приведу, «Локомотив» строится уже четыре года и подбор игроков там точный под систему. Были моменты, когда они могли бежать в контратаку, но они этого не делали, если понимали, что это уже конец смены, они просто доставляли шайбу в зону и шли меняться. Мы же пытались выжимать все из любой возможности, такой подход не исключен, если ты забиваешь — это хорошо, но не забиваешь — попадаешь на наложения, — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».
«Ак Барс» является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Последний раз команда выиграла трофей в сезоне-2017/18.
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит