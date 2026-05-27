Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.05
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.17
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
П1
X
П2

В «Ак Барсе» назвали причины поражения в финале Кубка Гагарина

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о причинах поражения команды в финале Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 2−4.


— В финале можно говорить и о моих личных ошибках, всегда, когда смотришь на матчи, анализируешь, что можно было слова какие-то другие сказать, какие-то решения другие принимать…

Детальный анализ будет сделан чуть позже, если сравнивать команды, то «Локомотив» обладал своими сильными сторонами, но в первую очередь решало восстановление. С точки зрения энергозатрат серия не так сложилась как мы хотели, даже в четвертом матче, где мы победили, нам пришлось отыгрываться. Сильная сторона этой команды — это игра по счету, нам приходилось отыгрываться, сверхусилия принимать и в пятом матче это отразилось.

Забей мы первыми — было бы проще, поэтому где-то не хватило энергии, рациональности, поэтому и уступили. Пример приведу, «Локомотив» строится уже четыре года и подбор игроков там точный под систему. Были моменты, когда они могли бежать в контратаку, но они этого не делали, если понимали, что это уже конец смены, они просто доставляли шайбу в зону и шли меняться. Мы же пытались выжимать все из любой возможности, такой подход не исключен, если ты забиваешь — это хорошо, но не забиваешь — попадаешь на наложения, — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

«Ак Барс» является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Последний раз команда выиграла трофей в сезоне-2017/18.

Ак Барс
2:3
0:2, 0:0, 2:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8789 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
1-й период
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
2-й период
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
3-й период
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит