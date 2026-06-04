Ротенберг высказался о назначении Квартальнова в «Локомотив»

«Очень опытный тренер. Хочу пожелать ему удачи в “Локомотиве”. Будет очень тяжело. Тяжело прийти в команду, которая выиграла два Кубка Гагарина. Это серьёзный вызов. Отдаю должное, что он принял такой вызов», — приводит слова Ротенберга Metaratings.ru.