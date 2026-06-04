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Ротенберг высказался о назначении Квартальнова в «Локомотив»

Ранее ярославский клуб взял Кубок Гагарина дважды в двух последних сезонах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/ska

Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера ярославского «Локомотива». По его словам, новому наставнику предстоит непростая задача, учитывая недавние достижения команды.

Ранее сообщалось, что Квартальнов завершил работу с минским «Динамо» и принял руководство «Локомотивом».

«Очень опытный тренер. Хочу пожелать ему удачи в “Локомотиве”. Будет очень тяжело. Тяжело прийти в команду, которая выиграла два Кубка Гагарина. Это серьёзный вызов. Отдаю должное, что он принял такой вызов», — приводит слова Ротенберга Metaratings.ru.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Локомотив» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, защитив чемпионский титул. Для ярославского клуба это второй подряд трофей, а команду к успеху привёл Боб Хартли, который теперь продолжит работу в клубе в роли консультанта.