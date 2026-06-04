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Игрок «Ак Барса»: в каждом клубе КХЛ есть симулянт. Кроме нашего

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк заявил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в последние годы стало значительно больше симуляций. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Хочу, чтобы в лиге было меньше симуляций. Пусть будет жесткая, местами даже грязная игра, но без симуляций. Попало тебе по лицу — будь мужчиной, играй до конца. Тебе не голову снесли. Чем мне нравилась КХЛ раньше, так это своей жесткостью. Очень была жесткая лига.

Я еще маленьким был и смотрел на таких игроков, как Евгений Артюхин, Александр Свитов. Очень “мышечная” лига была. Не скажу, что по антропометрии игроки КХЛ сейчас сильно уступают тому поколению, но теперь они другие: быстрее, техничнее.

Согласен, правила меняются, но хочется, чтобы симуляций было меньше, чтобы с ними жестче боролись. А то у нас только Сэма (Кирилл Семенов — прим. ред.) штрафуют по три раза. Много симулянтов в КХЛ? Да, прям нехило. В каждой команде есть свой. А в Казани — нет», — сказал Дыняк.

Никита Дыняк выступает за «Ак Барс» с 2019 года. В этом сезоне 28-летний нападающий провел за казанцев 66 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 19 (7+12) очков.

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил прошлогоднему обладателю трофея — ярославскому «Локомотиву» (1−4).