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«Спартак» заключил двухлетний контракт с Алексом Гальченюком

Накануне 32-летний форвард Алекс Гальченюк покинул хабаровский «Амур».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Спартак" Москва

«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Алексом Гальченюком. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Гальченюк выступал за «Амур» с сезона-2024/25 и провел за клуб 111 игр, набрав 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21». Ранее в КХЛ форвард играл за петербургский СКА.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гальченюк в разное время представлял клубы «Колорадо Эвеланш», «Аризона Койотис», «Торонто Мейпл Лифс», «Оттава Сенаторз», «Миннесота Уайлд», «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс», который выбрал его под общим третьим номером на драфте лиги 2012 года.

Гальченюк имеет белорусское происхождение, но родился в США и представлял эту страну на международном уровне. На чемпионате мира 2013 года в составе американской команды форвард завоевал бронзовые медали. В прошлом сезоне Алекс Гальченюк получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в КХЛ.