«Спартак» заключил двухлетний контракт с Алексом Гальченюком

«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Алексом Гальченюком. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Гальченюк выступал за «Амур» с сезона-2024/25 и провел за клуб 111 игр, набрав 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21». Ранее в КХЛ форвард играл за петербургский СКА.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гальченюк в разное время представлял клубы «Колорадо Эвеланш», «Аризона Койотис», «Торонто Мейпл Лифс», «Оттава Сенаторз», «Миннесота Уайлд», «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс», который выбрал его под общим третьим номером на драфте лиги 2012 года.
Гальченюк имеет белорусское происхождение, но родился в США и представлял эту страну на международном уровне. На чемпионате мира 2013 года в составе американской команды форвард завоевал бронзовые медали. В прошлом сезоне Алекс Гальченюк получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в КХЛ.