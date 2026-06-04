«Спартак» заключил двухлетний контракт с Алексом Гальченюком

Гальченюк имеет белорусское происхождение, но родился в США и представлял эту страну на международном уровне. На чемпионате мира 2013 года в составе американской команды форвард завоевал бронзовые медали. В прошлом сезоне Алекс Гальченюк получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в КХЛ.