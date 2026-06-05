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Лучший бомбардир «Шанхай Дрэгонс» стал игроком «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим «Шанхай Дрэгонс» Ником Меркли.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29-летний канадец подписал с «бело-голубыми» однолетний контракт, рассчитаный до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Меркли стал лучшим бомбардиром и снайпером «Шанхай Дрэгонс», набрав 45 (23+22) очков в 68 матчах.

Меркли выступает в КХЛ с 2022 года. Ранее он был игроком минского «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста». За четыре года он провел в лиге 277 матчей, в которых набрал 146 (76+70) очков.

Ранее Меркли выступал в НХЛ за «Аризону», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». Всего на его счету 41 сыгранный матч и 15 (4+11) набранных очков.

В минувшем сезоне московское «Динамо» вылетело в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, всухую проиграв серию минскому «Динамо» (0−4). В новом сезоне командой будет руководить Леонид Тамбиев, который сменил на посту главного тренера Вячеслава Козлова.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.