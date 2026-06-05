Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

СКА приобрел «СКА Арену» и будет делить ее с «Шанхай Дрэгонс»

СКА стал собственником «СКА Арены», приобретя 100% уставного капитала ООО «СКА Арена». Об этом информирует пресс‑служба петербургского хоккейного клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«СКА Арена» открылась в декабре 2023 года и вмещает 21,5 тысячи зрителей. Однако в прошлом сезоне СКА играл домашние матчи в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

«Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря Председателю Правления ПАО “Газпром” А. Б. Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом — современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный. В этом сезоне радость от игры на нашей арене с клубом СКА разделят “Шанхайские драконы” — наши друзья из города-побратима Санкт-Петербурга — под управлением легендарного российского игрока Ильи Ковальчука, прекрасно знакомого всем болельщикам СКА!» — говорится в заявлении пресс-службы СКА.

СКА уже играл на этой арене во второй половине сезона 2024/25, но перед новым сезоном отказался выступать на ней из-за «низкой транспортной доступности».

В прошлом сезоне СКА вылетел в ⅛ финала Кубка Гагарина, проиграв серию московскому ЦСКА (1−4).