СКА приобрел «СКА Арену» и будет делить ее с «Шанхай Дрэгонс»

«Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря Председателю Правления ПАО “Газпром” А. Б. Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом — современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный. В этом сезоне радость от игры на нашей арене с клубом СКА разделят “Шанхайские драконы” — наши друзья из города-побратима Санкт-Петербурга — под управлением легендарного российского игрока Ильи Ковальчука, прекрасно знакомого всем болельщикам СКА!» — говорится в заявлении пресс-службы СКА.