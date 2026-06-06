Губернатор оценил будущее «Лады» в КХЛ

«У “Лады” из Тольятти сейчас хорошее финансовое состояние. Останется ли она в КХЛ после следующего сезона? Бюджеты всех профессиональных клубов формируются на сезон. Поэтому мы сейчас с уверенностью говорим, что на сезон клуб обеспечен и не видим предпосылок, почему это должно прекратиться после следующего сезона», — заявил Федорищев.