Губернатор оценил будущее «Лады» в КХЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о финансовом положении тольяттинской «Лады», сообщает «Советский спорт».
По словам главы региона, на данный момент у клуба нет проблем с финансированием.
«У “Лады” из Тольятти сейчас хорошее финансовое состояние. Останется ли она в КХЛ после следующего сезона? Бюджеты всех профессиональных клубов формируются на сезон. Поэтому мы сейчас с уверенностью говорим, что на сезон клуб обеспечен и не видим предпосылок, почему это должно прекратиться после следующего сезона», — заявил Федорищев.
«Лада» выступает в Континентальной хоккейной лиге и представляет Тольятти. Вопрос о будущем клуба остается важным для региона, поскольку команда зависит от стабильного финансирования и поддержки на уровне области.
В сезоне-2025/26 «Лада» заняла десятое место в Западной конференции КХЛ. Команда не смогла выйти в плей-офф.