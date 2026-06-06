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Губернатор оценил будущее «Лады» в КХЛ

Вячеслав Федорищев заявил, что тольяттинский клуб обеспечен бюджетом на сезон и имеет хорошее финансовое состояние.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о финансовом положении тольяттинской «Лады», сообщает «Советский спорт».

По словам главы региона, на данный момент у клуба нет проблем с финансированием.

«У “Лады” из Тольятти сейчас хорошее финансовое состояние. Останется ли она в КХЛ после следующего сезона? Бюджеты всех профессиональных клубов формируются на сезон. Поэтому мы сейчас с уверенностью говорим, что на сезон клуб обеспечен и не видим предпосылок, почему это должно прекратиться после следующего сезона», — заявил Федорищев.

«Лада» выступает в Континентальной хоккейной лиге и представляет Тольятти. Вопрос о будущем клуба остается важным для региона, поскольку команда зависит от стабильного финансирования и поддержки на уровне области.

В сезоне-2025/26 «Лада» заняла десятое место в Западной конференции КХЛ. Команда не смогла выйти в плей-офф.