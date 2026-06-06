Морозов ответил на слухи о Fan ID в хоккее

«Мы уже много об этом говорили. Есть руководство страны, министерство спорта, которое определяет это. Пока что мы играем на тех условиях, которые преднаписаны нам законом. И мы их выполняем. Посмотрите, какая у нас сейчас обстановка на аренах, сколько болельщиков — более шести миллионов пришли посмотреть наш хоккей. У нас все хорошо. Существенно растет детская аудитория», — сказал Морозов.