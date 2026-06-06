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Морозов ответил на слухи о Fan ID в хоккее

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига выполняет требования закона и видит хорошую ситуацию на аренах.

Источник: РИА "Новости"

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное введение Fan ID в хоккее, сообщает «Чемпионат».

Морозова спросили о слухах, что система, действующая в футболе, может распространиться и на хоккей.

«Мы уже много об этом говорили. Есть руководство страны, министерство спорта, которое определяет это. Пока что мы играем на тех условиях, которые преднаписаны нам законом. И мы их выполняем. Посмотрите, какая у нас сейчас обстановка на аренах, сколько болельщиков — более шести миллионов пришли посмотреть наш хоккей. У нас все хорошо. Существенно растет детская аудитория», — сказал Морозов.

Fan ID действует на матчах Российской премьер-лиги и части футбольных турниров. Для посещения таких игр болельщикам необходимо оформить карту болельщика.

В КХЛ пока сохраняется прежний порядок допуска зрителей на матчи. По словам Морозова, лига ориентируется на действующие требования и решения государственных органов.

Прошлый сезон КХЛ завершился победой «Локомотива», который впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии ярославская команда победила «Трактор».