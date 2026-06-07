Рыбин оценил шансы «Локомотива» на третий Кубок подряд

Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин оценил назначение Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива», сообщает «Матч ТВ».
Ранее «Локомотив» объявил о назначении Квартальнова. В прошлом сезоне 60-летний специалист возглавлял минское «Динамо», с которым вышел во второй раунд плей-офф КХЛ. Ярославский клуб в двух последних сезонах выигрывал Кубок Гагарина — сначала под руководством Игоря Никитина, затем вместе с Бобом Хартли.
— Квартальнов — тот тренер, который может выиграть с «Локомотивом» третий подряд Кубок Гагарина?
— Вполне может. Я прекрасно знаю Дмитрия Вячеславовича, это абсолютно топовый тренер, хоть на сегодняшний день он ничего и не выиграл. Конечно, «Локомотиву» будет тяжело, но вполне по силам повторить прошлогодний успех. Команда сохранилась практически в неизменном составе. Понятно, что будут точечные изменения, но при определенном раскладе им все по плечу, потому что команда полностью готова. Не знаю, будут ли теперь говорить, что все победы благодаря Никитину и Хартли. Но и это не исключено.
Команда укомплектована, осталось найти общий язык с хоккеистами и двигаться вперед.
— С чем можно связать отсутствие трофеев Квартальнова? В прошлом сезоне «Динамо», которое многие записывали в претенденты на Кубок Гагарина, развалилось на глазах.
— Такое раскачивание лодки я вообще впервые в жизни видел. Все разговоры об увольнении Квартальнова… Такое наружу ни в коем случае выносить нельзя. Все в команде начали нервничать, и нарушился баланс. Непрофессионально так делать. Да и в плей-офф команда играла не так, как в чемпионате. Я не увидел, за счет чего они были способны обыгрывать «Ак Барс», хотя в регулярном сезоне команда была одной из сильнейших за всю свою историю, — сказал Рыбин.
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.