Рыбин оценил шансы «Локомотива» на третий Кубок подряд

— Вполне может. Я прекрасно знаю Дмитрия Вячеславовича, это абсолютно топовый тренер, хоть на сегодняшний день он ничего и не выиграл. Конечно, «Локомотиву» будет тяжело, но вполне по силам повторить прошлогодний успех. Команда сохранилась практически в неизменном составе. Понятно, что будут точечные изменения, но при определенном раскладе им все по плечу, потому что команда полностью готова. Не знаю, будут ли теперь говорить, что все победы благодаря Никитину и Хартли. Но и это не исключено.