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Рыбин назвал условия Буше в «Авангарде» беспрецедентными

Бывший хоккеист омского клуба Максим Рыбин считает, что Ги Буше получил возможности для борьбы за Кубок Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

Бывший хоккеист «Авангарда» Максим Рыбин оценил условия, которые главный тренер омского клуба Ги Буше получил для работы в КХЛ, сообщает «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Авангард» под руководством Буше уступил «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина со счетом 3−4 в серии. После вылета канадский специалист говорил, что команде не хватило глубины состава.

— Сопин в «Авангарде» создал Буше все необходимые условия, при этом после вылета омского клуба из плей-офф тренер заявил, что ему не хватило глубины состава. Как считаете, есть ли у Буше потенциал бороться за Кубок Гагарина вместе с командой в следующем году, или канадский специалист просто не очень понял, где он находится?

— У «Авангарда» в ротации на протяжении всего сезона было два запасных игрока. Пятерка у тебя все равно должна быть. Такие условия, как в КХЛ были созданы для Буше и Хартли, у нас ни один тренер не получал со времен Знарка, Быкова, Билялетдинова и Ротенберга, само собой.

— А по силам будет Буше выиграть Кубок Гагарина с омским клубом?

— Они и в этом году его выиграли бы, если бы не пресловутые три секунды в серии с «Локомотивом». В финале «Ак Барс» они, уверен, обыграли бы. По сути, в серии с «Локомотивом» омичи сами себе проиграли, все уже думали, что Ярославль едет в отпуск, но тут включается Радулов. И какой Радулов! Радулов опять великий, не знаю, будут ли еще такие повторения. «Авангард» был действительно хорош, но без длинной лавки тяжело, кто бы что ни говорил, — сказал Рыбин.

Контракт Буше с «Авангардом» рассчитан до конца сезона-2026/27. В следующем сезоне омский клуб снова будет претендовать на Кубок Гагарина.