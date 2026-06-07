Рыбин назвал условия Буше в «Авангарде» беспрецедентными

— Они и в этом году его выиграли бы, если бы не пресловутые три секунды в серии с «Локомотивом». В финале «Ак Барс» они, уверен, обыграли бы. По сути, в серии с «Локомотивом» омичи сами себе проиграли, все уже думали, что Ярославль едет в отпуск, но тут включается Радулов. И какой Радулов! Радулов опять великий, не знаю, будут ли еще такие повторения. «Авангард» был действительно хорош, но без длинной лавки тяжело, кто бы что ни говорил, — сказал Рыбин.