Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2

Мороз попрощался с минским «Динамо» перед отъездом в НХЛ

По данным журналиста Михаила Зислиса, белорусский форвард подпишет контракт новичка с «Ютой».

Источник: РИА "Новости"

Белорусский нападающий Вадим Мороз попрощался с минским «Динамо» и болельщиками клуба в своих соцстеях. Ожидается, что 22-летний форвард продолжит карьеру в НХЛ.

«Минск. Четыре года. Целая жизнь. Когда я впервые вошел в раздевалку “Динамо”, я был другим человеком. Моложе, конечно. Но главное, я еще не знал, что такое по-настоящему любить город, клуб, лед. Минск научил меня этому», — написал Мороз.

Хоккеист поблагодарил тренерский штаб, партнеров по команде, сотрудников клуба и болельщиков.

«Вашу поддержку я чувствовал каждую игру. Эта связь, между вами и нами, между трибунами и льдом, она настоящая. Она живет. И она останется со мной. Хочется поблагодарить за эти четыре года. За каждую шайбу. За каждый выход на лед перед полными трибунами. За каждое рукопожатие в тоннеле. За все. Спасибо, “Динамо”. Спасибо, Минск», — добавил форвард.

По данным журналиста Михаила Зислиса, Мороз покинет минское «Динамо» и подпишет контракт новичка с «Ютой». Ранее клуб КХЛ сделал форварду квалификационное предложение, однако игрок его не принял.

Мороз выступал за минское «Динамо» с июня 2022 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 54 матча и набрал 29 очков — 14 голов и 15 результативных передач. В плей-офф на его счету 2 очка — 1 шайба и 1 передача — в 8 играх.

На драфте НХЛ 2023 года Мороз был выбран «Аризоной» под общим 88-м номером. После переезда франшизы права на хоккеиста принадлежат «Юте».