Мороз попрощался с минским «Динамо» перед отъездом в НХЛ

Белорусский нападающий Вадим Мороз попрощался с минским «Динамо» и болельщиками клуба в своих соцстеях. Ожидается, что 22-летний форвард продолжит карьеру в НХЛ.
«Минск. Четыре года. Целая жизнь. Когда я впервые вошел в раздевалку “Динамо”, я был другим человеком. Моложе, конечно. Но главное, я еще не знал, что такое по-настоящему любить город, клуб, лед. Минск научил меня этому», — написал Мороз.
Хоккеист поблагодарил тренерский штаб, партнеров по команде, сотрудников клуба и болельщиков.
«Вашу поддержку я чувствовал каждую игру. Эта связь, между вами и нами, между трибунами и льдом, она настоящая. Она живет. И она останется со мной. Хочется поблагодарить за эти четыре года. За каждую шайбу. За каждый выход на лед перед полными трибунами. За каждое рукопожатие в тоннеле. За все. Спасибо, “Динамо”. Спасибо, Минск», — добавил форвард.
По данным журналиста Михаила Зислиса, Мороз покинет минское «Динамо» и подпишет контракт новичка с «Ютой». Ранее клуб КХЛ сделал форварду квалификационное предложение, однако игрок его не принял.
Мороз выступал за минское «Динамо» с июня 2022 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 54 матча и набрал 29 очков — 14 голов и 15 результативных передач. В плей-офф на его счету 2 очка — 1 шайба и 1 передача — в 8 играх.
На драфте НХЛ 2023 года Мороз был выбран «Аризоной» под общим 88-м номером. После переезда франшизы права на хоккеиста принадлежат «Юте».