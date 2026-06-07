Мороз попрощался с минским «Динамо» перед отъездом в НХЛ

«Вашу поддержку я чувствовал каждую игру. Эта связь, между вами и нами, между трибунами и льдом, она настоящая. Она живет. И она останется со мной. Хочется поблагодарить за эти четыре года. За каждую шайбу. За каждый выход на лед перед полными трибунами. За каждое рукопожатие в тоннеле. За все. Спасибо, “Динамо”. Спасибо, Минск», — добавил форвард.