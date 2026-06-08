«Парни, поехали, остальные подтянутся». Представлен проморолик «Матча года 2026»

Болельщиков ждет обновленный формат, яркое шоу и встреча с лучшими российскими хоккеистами современности.
В преддверии события организаторы представили проморолик с участием Александра Овечкина, Артемия Панарина и Михаила Сергачева. По сюжету хоккеисты отправляются в Санкт-Петербург на «Матч года 2026» — в формате настоящего мужского трипа, где возможно всё: Панарин с Nokia, Сергачев с дискошаром, Овечкин за рулём.
Ролик построен на самоиронии, узнаваемых образах игроков и отсылках, которые оценят хоккейные болельщики. Овечкин «пока не объявлял», Панарин не узнал «Алису», а Сергачев подтверждает статус самого модного участника поездки.
25 июля «СКА Арена» примет хоккейное событие, которое объединит спорт, шоу и атмосферу большого праздника. На льду соберутся звезды российского хоккея, а зрителей ждет новый формат мероприятия, специальные активности и программа для болельщиков.
«Матч года» уже стал одним из самых ожидаемых событий хоккейного лета. В 2026 году организаторы обещают сделать его ещё масштабнее, динамичнее и ближе к зрителям.
Дата: 25 июля 2026 года
Место: Санкт-Петербург, «СКА Арена».