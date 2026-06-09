КХЛ представила изменения в правилах на сезон-2026/2027

Континентальная хоккейная лига представила изменения в правилах, которые направлены на повышение зрелищности и сокращение количества пауз во время матчей.
- Начиная с сезона-2026/2027 игра не будет останавливаться, если игрок отдаёт пас рукой на своей половине площадки, а партнер завладевает шайбой на своей половине поля до красной линии. Место передачи и приёма определяет, в какой зоне находится шайба (правило 79).
- Изменено правило 63 «Задержка игры» (выброс шайбы за пределы площадки) — теперь арбитры могут самостоятельно инициировать видеопросмотр для определения факта нарушения.
- В ходе просмотра игры высоко поднятой клюшкой или на предмет наложения большого штрафа судьи могут оценивать эпизод на предмет симуляции пострадавшего игрока (правило 64).
- Также скорректировано правило 37 — теперь при просмотре на предмет пересечения шайбой линии ворот Центр видеоанализа будет одновременно с пересечением оценивать степень воздействия на вратаря и определять, была ли блокировка. Ранее для этого требовался отдельный тренерский запрос — это изменение призвано сократить количество пауз во время матчей.
- Согласно измененному правилу 67, игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке — они могут играть по шайбе только открытой ладонью.
- Если игрок, потерявший шлем, подобрал его, надел и после этого продолжил игру, малый штраф не будет накладываться (правило 9).
Сезон КХЛ — 2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года и завершится 20 мая 2027 года.