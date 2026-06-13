Гатиятулин будет получать 60 млн рублей в «Ак Барсе»

Стала известна зарплата главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина по новому контракту, сообщает «БО Хоккей» со ссылкой на «БИЗНЕС Online».
По данным источника, переговоры между сторонами продолжались почти две недели. В итоге клуб и тренер договорились о зарплате в 60 млн рублей за сезон.
Отмечается, что изначально агенты Гатиятулина рассчитывали на более значительную прибавку. По прошлому контракту специалист получал 40 млн рублей за сезон.
«Ак Барс» официально объявил о продлении соглашения с Гатиятулиным 11 июня. Новый контракт с главным тренером рассчитан на два сезона.
Гатиятулин возглавил казанскую команду в 2024 году. В сезоне-2025/26 «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» в серии со счетом 2−4.
По итогам сезона Гатиятулин был признан лучшим тренером КХЛ. В минувшем чемпионате казанский клуб под его руководством одержал 57 побед.