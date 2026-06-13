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Гатиятулин будет получать 60 млн рублей в «Ак Барсе»

По данным «БИЗНЕС Online», новый контракт главного тренера казанского клуба рассчитан на два сезона.

Источник: РИА "Новости"

Стала известна зарплата главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина по новому контракту, сообщает «БО Хоккей» со ссылкой на «БИЗНЕС Online».

По данным источника, переговоры между сторонами продолжались почти две недели. В итоге клуб и тренер договорились о зарплате в 60 млн рублей за сезон.

Отмечается, что изначально агенты Гатиятулина рассчитывали на более значительную прибавку. По прошлому контракту специалист получал 40 млн рублей за сезон.

«Ак Барс» официально объявил о продлении соглашения с Гатиятулиным 11 июня. Новый контракт с главным тренером рассчитан на два сезона.

Гатиятулин возглавил казанскую команду в 2024 году. В сезоне-2025/26 «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» в серии со счетом 2−4.

По итогам сезона Гатиятулин был признан лучшим тренером КХЛ. В минувшем чемпионате казанский клуб под его руководством одержал 57 побед.