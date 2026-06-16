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КХЛ опубликовала полный календарь на сезон-2026/27

Пресс‑служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обнародовала полное расписание регулярного чемпионата сезона‑2026/27.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ключевые даты сезона: старт — 5 сентября 2026 года, завершение — 22 марта 2027 года.

Основные параметры турнира:

  • Каждая команда проведет 68 матчей;
  • Общее число игровых дней останется неизменным — 182;
  • С начала чемпионата до первой паузы клубы сыграют в течение 93 игровых дней подряд.

При составлении расписания лига уделила особое внимание более равномерному распределению матчей на протяжении сезона. В результате в среднем на один игровой день придется 4,11 матча — такой показатель фиксируется в КХЛ впервые и является самым низким за всю историю существования лиги.

Еще одно важное изменение касается стартовых мероприятий сезона. КХЛ решила отказаться от традиционного Кубка Открытия — специальной игры между чемпионом и финалистом плей‑офф Кубка Гагарина в первый день регулярного чемпионата. Вместо этого в стартовый период будут проведены сразу шесть матчей, что позволит с первых дней вовлечь в борьбу большее число команд и повысить зрелищность начала сезона.

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2027 года.

По итогам минувшего сезона обладателем Кубка Гагарина во второй раз кряду стал ярославский «Локомотив», обыгравший в финале казанский «Ак Барс» — 4−1.