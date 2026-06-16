КХЛ опубликовала полный календарь на сезон-2026/27

Еще одно важное изменение касается стартовых мероприятий сезона. КХЛ решила отказаться от традиционного Кубка Открытия — специальной игры между чемпионом и финалистом плей‑офф Кубка Гагарина в первый день регулярного чемпионата. Вместо этого в стартовый период будут проведены сразу шесть матчей, что позволит с первых дней вовлечь в борьбу большее число команд и повысить зрелищность начала сезона.