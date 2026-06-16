КХЛ опубликовала полный календарь на сезон-2026/27

Ключевые даты сезона: старт — 5 сентября 2026 года, завершение — 22 марта 2027 года.
Основные параметры турнира:
- Каждая команда проведет 68 матчей;
- Общее число игровых дней останется неизменным — 182;
- С начала чемпионата до первой паузы клубы сыграют в течение 93 игровых дней подряд.
При составлении расписания лига уделила особое внимание более равномерному распределению матчей на протяжении сезона. В результате в среднем на один игровой день придется 4,11 матча — такой показатель фиксируется в КХЛ впервые и является самым низким за всю историю существования лиги.
Еще одно важное изменение касается стартовых мероприятий сезона. КХЛ решила отказаться от традиционного Кубка Открытия — специальной игры между чемпионом и финалистом плей‑офф Кубка Гагарина в первый день регулярного чемпионата. Вместо этого в стартовый период будут проведены сразу шесть матчей, что позволит с первых дней вовлечь в борьбу большее число команд и повысить зрелищность начала сезона.
Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2027 года.
По итогам минувшего сезона обладателем Кубка Гагарина во второй раз кряду стал ярославский «Локомотив», обыгравший в финале казанский «Ак Барс» — 4−1.