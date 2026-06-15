ЦСКА начнет новый сезон КХЛ матчем против «Спартака»

Новый сезон стартует 5 сентября. КХЛ приняла решение отказаться от традиционного Кубка Открытия — вынесенной игры между чемпионом и финалистом плей-офф Кубка Гагарина в первый день нового регулярного чемпионата. Вместо него будут сыграны шесть матчей:
- «Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирск)
- «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск)
- СКА (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти)
- «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
- «Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа)
На следующий день магнитогорский «Металлург» примет хабаровский «Амур», а нижнекамский «Нефтехимик» — «Шанхайских Драконов».
7 сентября состоится первое московское дерби сезона — ЦСКА примет «Спартак». Также в этот день будут сыграны еще три матча:
- «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирск)
- «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
Полный календарь регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован во вторник, 16 июня.
По итогам минувшего сезона обладателем Кубка Гагарина во второй раз кряду стал ярославский «Локомотив», обыгравший в финале казанский «Ак Барс» — 4−1.