ЦСКА начнет новый сезон КХЛ матчем против «Спартака»

Новый сезон стартует 5 сентября. КХЛ приняла решение отказаться от традиционного Кубка Открытия — вынесенной игры между чемпионом и финалистом плей-офф Кубка Гагарина в первый день нового регулярного чемпионата. Вместо него будут сыграны шесть матчей: