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ЦСКА начнет новый сезон КХЛ матчем против «Спартака»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала расписание первых домашних матчей клубов регулярного чемпионата сезона‑2026/27.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новый сезон стартует 5 сентября. КХЛ приняла решение отказаться от традиционного Кубка Открытия — вынесенной игры между чемпионом и финалистом плей-офф Кубка Гагарина в первый день нового регулярного чемпионата. Вместо него будут сыграны шесть матчей:

  • «Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирск)
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва)
  • «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск)
  • СКА (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти)
  • «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
  • «Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа)

На следующий день магнитогорский «Металлург» примет хабаровский «Амур», а нижнекамский «Нефтехимик» — «Шанхайских Драконов».

7 сентября состоится первое московское дерби сезона — ЦСКА примет «Спартак». Также в этот день будут сыграны еще три матча:

  • «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа)
  • «Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирск)
  • «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород)

Полный календарь регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован во вторник, 16 июня.

По итогам минувшего сезона обладателем Кубка Гагарина во второй раз кряду стал ярославский «Локомотив», обыгравший в финале казанский «Ак Барс» — 4−1.