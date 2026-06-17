«Шанхай» объявил об уходе всего тренерского штаба команды

В новом сезоне КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет свой первый матч на выезде. Команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 6 сентября. Домашние матчи клуб будет проводить на СКА-Арене вместе с клубом СКА из Санкт-Петербурга.