«Шанхай» объявил об уходе всего тренерского штаба команды

«Шанхайских Драконов» покинули тренеры Майк Келли и Виктор Игнатьев, тренер по физической подготовке Крэйг Слоунвайт, ассистент тренера по физической подготовке Николай Пронин, а также ассистент видеотренера Герман Малашенко и видеоаналитик Павел Смирнов.
«Клуб благодарит специалистов за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте «Шанхайских Драконов».
В минувшем сезоне «Шанхай Дрэгонс» занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.
В новом сезоне КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет свой первый матч на выезде. Команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 6 сентября. Домашние матчи клуб будет проводить на СКА-Арене вместе с клубом СКА из Санкт-Петербурга.