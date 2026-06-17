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«Шанхай» объявил об уходе всего тренерского штаба команды

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» расстался со всем тренерским штабом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

«Шанхайских Драконов» покинули тренеры Майк Келли и Виктор Игнатьев, тренер по физической подготовке Крэйг Слоунвайт, ассистент тренера по физической подготовке Николай Пронин, а также ассистент видеотренера Герман Малашенко и видеоаналитик Павел Смирнов.

«Клуб благодарит специалистов за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте «Шанхайских Драконов».

В минувшем сезоне «Шанхай Дрэгонс» занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.

В новом сезоне КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет свой первый матч на выезде. Команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 6 сентября. Домашние матчи клуб будет проводить на СКА-Арене вместе с клубом СКА из Санкт-Петербурга.