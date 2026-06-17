Трехкратный чемпион России Бадюков стал спортдиректором «Динамо»

По завершении игровой карьеры стал хоккейным экспертом на телевидении. В сезоне-2018/2019 Бадюков занимал должность руководителя селекционной службы клуба. С июня 2021 года до июля 2025 года был заместителем генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям.