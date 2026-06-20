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«Шанхай Дрэгонс» подписал контракт с Мюрреем

Канадский нападающий заключил с клубом соглашение на один год.

Источник: ХК «Шанхай Дрэгонс»

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Бреттом Мюрреем, сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на один год. В Северной Америке Мюррей выступал в АХЛ за Rochester Americans, а также играл в НХЛ за Buffalo Sabres. В 395 матчах АХЛ он набрал 223 очка, забросив 108 шайб и сделав 115 передач.

Сезон-2025/26 канадец провел в Германии за Nurnberg Ice Tigers. В 40 встречах он забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Евгений Артюхин прокомментировал переход форварда:

— Тот случай, когда хоккеист добавит нашей команде как «мускулов», так и мастерства. Мюррей ростом почти под два метра, весом более 100 кг — это типичный силовой форвард, который бьет в тело, дает партнерам преимущество на пятаке. Выигрывает единоборства, прессингует соперника в углах. И в то же время Бретт хорошо обращается с шайбой, может разогнать атаку, забить и отдать. Лидер по духу, своим примером он ведет команду за собой в каждом матче.