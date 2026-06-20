«Шанхай Дрэгонс» подписал контракт с Мюрреем

— Тот случай, когда хоккеист добавит нашей команде как «мускулов», так и мастерства. Мюррей ростом почти под два метра, весом более 100 кг — это типичный силовой форвард, который бьет в тело, дает партнерам преимущество на пятаке. Выигрывает единоборства, прессингует соперника в углах. И в то же время Бретт хорошо обращается с шайбой, может разогнать атаку, забить и отдать. Лидер по духу, своим примером он ведет команду за собой в каждом матче.