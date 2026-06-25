Бабаев раскритиковал клубы КХЛ из-за ситуации с контрактом Кузнецова

«Смотрю на эти клубы, мне просто смешно. Они ищут иностранцев, которые ему в подметки не годятся, даже близко. Дают им по 80−90 млн [рублей], а говорят, что для Кузнецова 40−50 млн — это много. Они что, бредят? Очень много непрофессионалов, людей с зашоренными мозгами. Они мыслят прямолинейно», — заявил Бабаев.