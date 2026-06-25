Бабаев раскритиковал клубы КХЛ из-за ситуации с контрактом Кузнецова

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал отсутствие контракта у нападающего Евгения Кузнецова. Об этом он сказал в проекте «Роман с хоккеем».
«Смотрю на эти клубы, мне просто смешно. Они ищут иностранцев, которые ему в подметки не годятся, даже близко. Дают им по 80−90 млн [рублей], а говорят, что для Кузнецова 40−50 млн — это много. Они что, бредят? Очень много непрофессионалов, людей с зашоренными мозгами. Они мыслят прямолинейно», — заявил Бабаев.
Агент также рассказал, с какими клубами Кузнецов поддерживает контакт.
«Он постоянно на связи с “Нефтехимиком”, еще с тремя-четырьмя командами. Я бы его видел и в “Динамо” Минск, и в “Барысе”. Вариантов — от Шанхая до Хабаровска», — добавил Бабаев.
Кузнецов ранее выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину», а в КХЛ играл за «Трактор», СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев». В составе сборной России форвард выигрывал чемпионат мира.