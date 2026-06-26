Экс-игрок сборной Норвегии высказался о переходе Хаукеланна в КХЛ

Бывший хоккеист сборной Норвегии Николай Брюнисвеен прокомментировал переход вратаря Хенрика Хаукеланна в челябинский «Трактор». Об этом он написал в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что норвежский голкипер будет получать в клубе Фонбет Чемпионата КХЛ 55 миллионов рублей в год и после перехода перестанет вызываться в национальную сборную.
«Отказаться от миллионов в России — то же самое, что пить из бумажной трубочки и верить, что спасаешь мир? Двойные стандарты, наверное, лучше, чем отсутствие морали», — написал Брюнисвеен.
Высказывание бывшего хоккеиста стало реакцией на дискуссию вокруг решения Хаукеланна продолжить карьеру в КХЛ.