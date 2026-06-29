«Не торопимся». Бабаев — об отсутствии контракта у Кузнецова

Ранее в СМИ сообщили, что «Нефтехимик» не подписал контракт с 34-летним хоккеистом из-за завышенных финансовых требований.
— Не могу комментировать. Мне «Нефтехимик» ничего не говорил. Мы общались с этим клубом, но конкретных переговоров не было.
— С другими клубами более конкретные переговоры?
— Да, у нас есть конкретные переговоры. Разговариваем, смотрим. Честно говоря, мы никуда не торопимся.
— Нет дедлайна по подписанию контракта?
— Куда нам торопиться? Еще месяц до начала лагеря. Все ждут иностранцев. Посмотрим, кого они дождутся. И будут ли эти иностранцы лучше, чем Кузнецов, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона». В 2024 году нападающий вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ. За последние два сезона в КХЛ он провел 86 матчей за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», в которых набрал 69 (21+48) очков.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.