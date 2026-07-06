Плющев оценил активную селекцию СКА

По мнению специалиста, после неудачного опыта с приглашением легионеров и перестановками в тренерском штабе клуб сосредоточился на подписании известных российских игроков. Среди новичков он выделил Василия Глотова, Захара Бардакова, Дамира Аймурзина и Алексея Маклюкова.