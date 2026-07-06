Плющев оценил активную селекцию СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал трансферную кампанию СКА. В интервью Russia-Hockey.ru специалист заявил, что клуб этим летом действует максимально активно на рынке.
«Складывается впечатление, что хоккейный Санкт-Петербург идет ва-банк. Видимо, решено за ценой не постоять. Этим летом у СКА самая активная селекция в КХЛ», — сказал Плющев.
По мнению специалиста, после неудачного опыта с приглашением легионеров и перестановками в тренерском штабе клуб сосредоточился на подписании известных российских игроков. Среди новичков он выделил Василия Глотова, Захара Бардакова, Дамира Аймурзина и Алексея Маклюкова.
Плющев также отметил, что СКА сохранил лидеров прошлогоднего состава, включая Сергея Плотникова и Николая Голдобина, благодаря чему у тренерского штаба появляется широкий выбор исполнителей.