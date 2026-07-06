Харчук назначен генеральным директором московского «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о назначении Анатолия Харчука генеральным директором клуба. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «бело-голубых».
Харчук сменил на этом посту Сергея Сушко, который занимал должность с 2023 года. Ранее он уже работал генеральным директором клуба с января по март 2023 года, а также был президентом «Динамо» в 2004—2006 годах.
«Кандидатура Анатолия Георгиевича была выбрана неслучайно. Он хорошо знаком с системой клуба и понимает, что перед нами всегда стоят самые высокие задачи», — заявил председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.
По итогам прошлого сезона КХЛ московское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции и уступило минскому «Динамо» (0−4) в первом раунде Кубка Гагарина.