«Барыс» подписал американского защитника Маккошена

«Барыс» заключил контракт с американским защитником Иэном Маккошеном. Об этом сообщает Telegram-канал казахстанского клуба.
Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 31 мая 2027 года.
По итогам минувшего регулярного чемпионата Маккошен стал лидером команды по количеству силовых приемов. На его счету 106 хитов.
Всего в прошлом сезоне защитник провел 66 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 5 результативных передач.
Среднее игровое время Маккошена составляло 18 минут 30 секунд за матч.
Маккошену 30 лет. Он выступает на позиции защитника и имеет опыт игры в североамериканском хоккее.
«Барыс» продолжает формировать состав на сезон-2026/27. Ранее клуб объявил о подписании контракта с американским защитником Чейзом Приски.