Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Барыс» подписал американского защитника Маккошена

Односторонний контракт рассчитан на один сезон до 31 мая 2027 года.

Источник: ХК Барыс

«Барыс» заключил контракт с американским защитником Иэном Маккошеном. Об этом сообщает Telegram-канал казахстанского клуба.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 31 мая 2027 года.

По итогам минувшего регулярного чемпионата Маккошен стал лидером команды по количеству силовых приемов. На его счету 106 хитов.

Всего в прошлом сезоне защитник провел 66 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 5 результативных передач.

Среднее игровое время Маккошена составляло 18 минут 30 секунд за матч.

Маккошену 30 лет. Он выступает на позиции защитника и имеет опыт игры в североамериканском хоккее.

«Барыс» продолжает формировать состав на сезон-2026/27. Ранее клуб объявил о подписании контракта с американским защитником Чейзом Приски.