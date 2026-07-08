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«Спартак» продлил контракт с капитаном команды

Хоккейный клуб «Спартак» продлил соглашение с капитаном команды Андреем Мироновым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба московского клуба сообщила, что новый контракт с 31-летним защитником рассчитан на три года.

— Желаем многоопытному вожаку нашей команды крепкого здоровья, отличной игры и много больших побед в составе московского «Спартака», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Миронов присоединился к «Спартаку» перед началом сезона-2024/25. За это время капитан провел в составе команды 133 матча, в которых набрал 52 очка — забросил 14 шайб и сделал 38 результативных передач.

До перехода в «Спартак» защитник выступал за московское «Динамо», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ на счету Миронова 777 встреч и 225 очков (57 голов и 168 передач).

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября.