«Спартак» продлил контракт с капитаном команды

До перехода в «Спартак» защитник выступал за московское «Динамо», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ на счету Миронова 777 встреч и 225 очков (57 голов и 168 передач).