«Спартак» продлил контракт с капитаном команды

Пресс-служба московского клуба сообщила, что новый контракт с 31-летним защитником рассчитан на три года.
— Желаем многоопытному вожаку нашей команды крепкого здоровья, отличной игры и много больших побед в составе московского «Спартака», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Миронов присоединился к «Спартаку» перед началом сезона-2024/25. За это время капитан провел в составе команды 133 матча, в которых набрал 52 очка — забросил 14 шайб и сделал 38 результативных передач.
До перехода в «Спартак» защитник выступал за московское «Динамо», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ на счету Миронова 777 встреч и 225 очков (57 голов и 168 передач).
Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября.