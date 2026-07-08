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«Автомобилист» подписал контракт с Гущиным

«Автомобилист» подписал одностороннее соглашение с 24-летним нападающим.

Источник: Reuters

«Автомобилист» объявил о подписании контракта с российским нападающим Данилом Гущиным. Об этом сообщается на сайте екатеринбургского клуба.

Соглашение с 24-летним форвардом носит односторонний характер и рассчитано на два сезона — до 31 мая 2028 года. Также Гущин заключил рекламный контракт с компанией «УГМК-Застройщик» и будет участвовать в маркетинговых активностях девелопера.

Гущин родился в Екатеринбурге и начинал заниматься хоккеем в школах «Спартаковец» и «Автомобилист». Позже он переехал в Москву, где занимался в академиях «Динамо» и ЦСКА, а в 2018 году уехал в Северную Америку.

В 2020 году «Сан-Хосе Шаркс» выбрал Гущина на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 76-м номером. В НХЛ форвард провел 18 матчей и набрал 5 (2+3) очков. В АХЛ на его счету 183 (89+94) очка в 238 играх.

В июле 2025 года нападающий был обменян в «Колорадо Эвеланш». Прошлый сезон Гущин провел в фарм-клубе «Колорадо Иглз», где набрал 32 (18+14) очка в 52 матчах.

В 2019 году Гущин стал серебряным призером юниорского чемпионата мира в составе сборной России.