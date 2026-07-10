Дронов усомнился, что перед отъездом в НХЛ обязательно нужно играть в КХЛ

Защитник «Трактора» Григорий Дронов поделился мнением о переходах молодых игроков из КХЛ в НХЛ и о том, когда хоккеисты действительно готовы к выступлению за океаном.
«Все говорят, что нужно быть готовым. Но в НХЛ играют 18-летние. Где они готовились? Они же в КХЛ не играли. Мне кажется, дело в другом. Если тебе дано играть там, ты сам этого хочешь и доказываешь это, тогда ты готов», — сказал Дронов.
По мнению хоккеиста, распространенное мнение о необходимости сначала провести несколько сезонов в КХЛ перед переездом в Северную Америку не является универсальным правилом. Он отметил, что многое зависит от индивидуальных качеств и подготовки конкретного игрока.