Дронов усомнился, что перед отъездом в НХЛ обязательно нужно играть в КХЛ

«Все говорят, что нужно быть готовым. Но в НХЛ играют 18-летние. Где они готовились? Они же в КХЛ не играли. Мне кажется, дело в другом. Если тебе дано играть там, ты сам этого хочешь и доказываешь это, тогда ты готов», — сказал Дронов.