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Яшкин мог заработать в «Ак Барсе» 130 млн за два года

Казанский клуб предлагал Дмитрию Яшкину двухлетний контракт, однако нападающий продолжит карьеру в «Шанхае».

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» предлагал нападающему Дмитрию Яшкину контракт на два сезона с зарплатой 65 млн рублей в год, сообщает «Спорт на БИЗНЕС Online». Общая базовая сумма соглашения могла составить 130 млн рублей.

Кроме того, в договоре были предусмотрены бонусы. Яшкин не принял предложение казанского клуба и продолжит карьеру в «Шанхайских Драконах». О переходе форварда 13 июля сообщил президент китайской команды Илья Ковальчук. Финансовые условия нового контракта не раскрывались.

Яшкин выступал за «Ак Барс» с 2023 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 нападающий провел 59 матчей и набрал 32 (18+14) очка. В плей-офф он записал на свой счет еще 10 (7+3) баллов в 20 встречах и дошел с казанской командой до финала Кубка Гагарина.

До перехода в «Ак Барс» хоккеист играл в КХЛ за московское «Динамо» и СКА. Яшкин родился в Омске, но на международном уровне представлял сборную Чехии.