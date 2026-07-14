Яшкин мог заработать в «Ак Барсе» 130 млн за два года

Яшкин выступал за «Ак Барс» с 2023 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 нападающий провел 59 матчей и набрал 32 (18+14) очка. В плей-офф он записал на свой счет еще 10 (7+3) баллов в 20 встречах и дошел с казанской командой до финала Кубка Гагарина.