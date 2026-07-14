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«Автомобилист» продлил контракт с защитником Юдиным

Новое одностороннее соглашение Дмитрия Юдина с екатеринбургским клубом рассчитано до 31 мая 2027 года.

Источник: ХК Автомобилист

«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Юдиным, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 31 мая 2027 года. После завершения предыдущего контракта 30-летний хоккеист получил статус неограниченно свободного агента, однако в итоге остался в команде.

Юдин присоединился к «Автомобилисту» перед сезоном-2025/26. Защитник провел за клуб 44 матча в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач.

Хоккеист родился в Нижнем Тагиле. В КХЛ он также выступал за СКА, московский «Спартак» и «Ак Барс». Вместе с петербургским клубом Юдин дважды завоевывал Кубок Гагарина. В составе молодежной сборной России защитник стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года.