«Автомобилист» продлил контракт с защитником Юдиным

Хоккеист родился в Нижнем Тагиле. В КХЛ он также выступал за СКА, московский «Спартак» и «Ак Барс». Вместе с петербургским клубом Юдин дважды завоевывал Кубок Гагарина. В составе молодежной сборной России защитник стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года.