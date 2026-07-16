«Ак Барс» объявил об уходе Барабанова

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 Барабанов провел 64 матча и набрал 51 очко, забросив 21 шайбу и сделав 30 результативных передач. В плей-офф форвард записал на свой счет еще 16 очков — 6 голов и 10 передач — в 20 встречах. Таким образом, за весь сезон он заработал 67 очков в 84 матчах.