«Ак Барс» объявил об уходе Барабанова

Нападающий Александр Барабанов покинул «Ак Барс». Казанский клуб объявил о расставании с 32-летним хоккеистом после завершения срока действия его контракта.
«Александр Барабанов покидает “Ак Барс” в связи с истечением срока контракта. Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшем!» — говорится в сообщении на официальной странице казанского клуба.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 Барабанов провел 64 матча и набрал 51 очко, забросив 21 шайбу и сделав 30 результативных передач. В плей-офф форвард записал на свой счет еще 16 очков — 6 голов и 10 передач — в 20 встречах. Таким образом, за весь сезон он заработал 67 очков в 84 матчах.
«Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина. Барабанов сыграл важную роль в успешном выступлении казанцев: в полуфинальной серии с магнитогорским «Металлургом» его гол в овертайме пятого матча принес команде победу и путевку в решающую стадию турнира.
Хоккеист присоединился к «Ак Барсу» летом 2024 года после нескольких сезонов в Национальной хоккейной лиге. До возвращения в Россию Барабанов выступал за «Торонто Мейпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс». В КХЛ нападающий также защищал цвета петербургского СКА, вместе с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина.