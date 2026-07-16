«Ак Барс» объявил об уходе Яшкина

«Есть города, в которых ты просто играешь. А есть те, которые становятся частью твоей жизни. Для меня Казань навсегда останется именно таким местом. За эти три года она стала для меня настоящим домом. Здесь появились люди, которых я смело могу назвать своей семьей. Здесь я чувствовал невероятную поддержку не только на льду, но и далеко за его пределами. Именно здесь началась новая глава моей жизни как хоккейной, так и личной. До встречи, Казань», — написал Яшкин в социальных сетях.