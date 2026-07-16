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«Ак Барс» объявил об уходе Яшкина

Нападающий Дмитрий Яшкин покидает «Ак Барс». Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба. Стороны приняли решение не продлевать контракт.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Форвард Дмитрий Яшкин официально покинул «Ак Барс».

«Благодарим Диму за игру, самоотдачу, вклад в победы и незабываемые эмоции! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — попрощался клуб с игроком. Ожидается, что Яшкин присоединится к «Шанхайским Драконам», которые перебили предложение «Ак Барса» по деньгам. По данным СМИ, казанцы готовы были платить Дмитрию 65 миллионов рублей за сезон, тогда как китайский клуб выписал игроку зарплату 80 миллионов.

«Есть города, в которых ты просто играешь. А есть те, которые становятся частью твоей жизни. Для меня Казань навсегда останется именно таким местом. За эти три года она стала для меня настоящим домом. Здесь появились люди, которых я смело могу назвать своей семьей. Здесь я чувствовал невероятную поддержку не только на льду, но и далеко за его пределами. Именно здесь началась новая глава моей жизни как хоккейной, так и личной. До встречи, Казань», — написал Яшкин в социальных сетях.

Дмитрий Яшкин выступал за казанцев с 2023 года. В прошлом сезоне Яшкин провел 79 матчей в КХЛ, забросил 25 шайб и отдал 17 голевых передач. Вместе с «Ак Барсом» в минувшем сезоне Яшкин дошел до финала Кубка Гагарина.