Рекордсмен КХЛ по матчам за один клуб завершил карьеру в 40 лет

Отыгравший 17 сезонов в «Барысе» нападающий Роман Старченко завершил карьеру в 40 лет. Старченко провел за «Барыс» 819 матчей (рекорд КХЛ по играм за один клуб), забросил 215 шайб и сделал 209 передач. Форвард только один сезон в КХЛ играл не за «Барыс» — в 2022-м он подписал однолетнее соглашение со «Спартаком».