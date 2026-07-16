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Рекордсмен КХЛ по матчам за один клуб завершил карьеру в 40 лет

Казахстанский нападающий Роман Старченко принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает пресс-служба «Барыса».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Отыгравший 17 сезонов в «Барысе» нападающий Роман Старченко завершил карьеру в 40 лет. Старченко провел за «Барыс» 819 матчей (рекорд КХЛ по играм за один клуб), забросил 215 шайб и сделал 209 передач. Форвард только один сезон в КХЛ играл не за «Барыс» — в 2022-м он подписал однолетнее соглашение со «Спартаком».

В составе сборной Казахстана Старченко принял участие в 18 чемпионатах мира, в том числе 10 — в элитном дивизионе, стал двукратным победителем Азиатских игр и чемпионом Азии.

В прошлом сезоне Старченко сыграл 9 матчей за «Барыс», набрав 1 (0+1) очко. В чемпионате Казахстана на его счету 31 (12+17) очко в 33 матчах с учетом плей-офф. Нападающий стал чемпионом Казахстана в составе «Номада» — команды из системы «Барыса». В новом сезоне Старченко войдет в тренерский штаб «Номада».