Барабанов рассказал, почему выбрал «Автомобилист»

«Мы разговаривали с Алексеем Николаевичем уже, наверное, раза три. Еще на стадии моего принятия решения он мне позвонил, все рассказал — про город, про организацию, про игру. Говорили о том, где он меня видит, как хочет использовать. Интерес был огромный с его стороны. Для меня это было очень важно как для игрока», — добавил нападающий.