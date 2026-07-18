Барабанов рассказал, почему выбрал «Автомобилист»

Новичок «Автомобилиста» Александр Барабанов рассказал, что повлияло на его решение продолжить карьеру в екатеринбургском клубе. По словам нападающего, выбор новой команды оказался непростым, однако отношение со стороны руководства и амбиции клуба стали для него решающими факторами.
«На самом деле, был довольно-таки непростой выбор. Но “Автомобилист” проявил ко мне такое отношение, которое ты хочешь видеть к себе как к игроку. Поэтому я очень рад оказаться в этом клубе. Мне кажется, собралась амбициозная команда, у клуба тоже очень большие амбиции. Хочется поскорее приступить к работе!» — сказал Барабанов в интервью пресс-службе «Автомобилиста».
Хоккеист подчеркнул, что хочет бороться с новой командой за самые высокие места и Кубок Гагарина. По его мнению, состав «Автомобилиста» позволяет ставить перед собой такую задачу.
Важную роль в переходе сыграл главный тренер екатеринбуржцев Алексей Кудашов. Еще до окончательного решения Барабанова специалист лично связался с форвардом и объяснил, какую роль видит для него в команде.
«Мы разговаривали с Алексеем Николаевичем уже, наверное, раза три. Еще на стадии моего принятия решения он мне позвонил, все рассказал — про город, про организацию, про игру. Говорили о том, где он меня видит, как хочет использовать. Интерес был огромный с его стороны. Для меня это было очень важно как для игрока», — добавил нападающий.
Сейчас Барабанов готовится к сборам в Санкт-Петербурге. Он тренируется индивидуально, работает в зале и несколько раз в неделю играет в хоккей в формате «пять на пять». Форвард признался, что уже соскучился по льду и ждет приезда в Екатеринбург.
Игрок также занимается организацией переезда из Казани. Ему предстоит найти жилье в Екатеринбурге и решить вопрос с переездом семьи. Барабанов рассчитывает, что супруга и дети смогут отправиться вместе с ним после выездных матчей, запланированных на
Говоря о задачах на сезон, хоккеист поставил командные цели выше личной статистики. Барабанов заявил, что хочет выступать в плей-офф и бороться вместе с «Автомобилистом» за Кубок Гагарина.