Барабанов рассказал о причинах возвращения в Россию из НХЛ

— Для меня важно играть на ведущих ролях, иначе я не получаю удовольствия от хоккея. Всегда борюсь за команду, конечно. В Америке предлагали четвертое звено, но я понимаю, что для такого я не очень годен: там большие ребята бегают, толкаются, — сказал Барабанов в интервью «Спорт-Экспрессу».