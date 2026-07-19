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Барабанов рассказал о причинах возвращения в Россию из НХЛ

Российский форвард хотел играть на ведущих ролях и получать удовольствие от хоккея.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Автомобилиста» Александр Барабанов объяснил, почему летом 2024 года решил покинуть НХЛ и вернуться в Россию. По словам хоккеиста, за океаном у него были предложения, однако потенциальная роль в командах его не устраивала.

— Почему не остался в Северной Америке? Были ведь предложения?

— Для меня важно играть на ведущих ролях, иначе я не получаю удовольствия от хоккея. Всегда борюсь за команду, конечно. В Америке предлагали четвертое звено, но я понимаю, что для такого я не очень годен: там большие ребята бегают, толкаются, — сказал Барабанов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Барабанов выступал в Северной Америке с 2020 по 2024 год. Россиянин играл за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс», проведя в регулярных чемпионатах НХЛ 206 матчей. В них форвард забросил 32 шайбы и сделал 75 результативных передач.

После возвращения в КХЛ Барабанов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». В сезоне-2025/26 нападающий провел за казанскую команду 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 51 (21+30) очко. В розыгрыше Кубка Гагарина он добавил 16 (6+10) баллов в 20 встречах.

В июле 2026 года 32-летний хоккеист перешел в «Автомобилист», заключив соглашение до конца сезона-2027/28. Ранее Барабанов также выступал за СКА, вместе с которым дважды завоевал Кубок Гагарина. В составе сборной России форвард стал олимпийским чемпионом 2018 года.