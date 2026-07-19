Барабанов рассказал об отличиях хоккея в НХЛ и КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Александр Барабанов рассказал, чем хоккей в Национальной хоккейной лиге отличается от игры в КХЛ. Россиянин провел в Северной Америке четыре сезона, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс».
— Отличия в хоккее КХЛ и НХЛ, конечно же, есть. Об этом можно очень долго рассказывать. В Северной Америке быстрее принимают решения, плюс там больше силовой игры. Все-таки защитники там посильнее, это лично по моим ощущениям. Ну и исполнительское мастерство — в НХЛ сразу наказывают за ошибки, — приводит слова Барабанова «Спорт-Экспресс».
Барабанов уехал в Северную Америку из СКА в 2020 году. Сначала форвард подписал контракт с «Торонто», а по ходу дебютного сезона был обменян в «Сан-Хосе». Всего россиянин провел в регулярных чемпионатах НХЛ 206 матчей, забросил 32 шайбы и отдал 75 результативных передач.
Летом 2024 года хоккеист вернулся в КХЛ и заключил двухлетнее соглашение с «Ак Барсом». В сезоне-2025/26 Барабанов набрал 51 (21+30) очко в 63 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина нападающий записал на свой счет еще 16 (6+10) баллов в 20 встречах.
В июле 2026 года Барабанов стал игроком «Автомобилиста», подписав контракт до окончания сезона-2027/28. Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.