Барабанов рассказал об отличиях хоккея в НХЛ и КХЛ

— Отличия в хоккее КХЛ и НХЛ, конечно же, есть. Об этом можно очень долго рассказывать. В Северной Америке быстрее принимают решения, плюс там больше силовой игры. Все-таки защитники там посильнее, это лично по моим ощущениям. Ну и исполнительское мастерство — в НХЛ сразу наказывают за ошибки, — приводит слова Барабанова «Спорт-Экспресс».