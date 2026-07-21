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«Амур» собрал деньги на лечение вратаря, борющегося с раком

Хабаровский «Амур» организовал сбор средств в поддержку бывшего вратаря Алексея Мурыгина, у которого произошел рецидив онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Амур"

«Клуб собрал денег и помогает. Это достаточно серьезно. И парню, конечно, стоит пожелать здоровья. Дай бог ему здоровья», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

В 2019 году у Мурыгина был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. Из-за лечения он полностью пропустил два сезона, после чего вернулся в хоккей и провел 16 матчей в КХЛ — за «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь». В 2023 году он завершил игровую карьеру и вскоре стал тренером вратарей в подмосковном «Атланте» из МХЛ.

В мае стало известно, что Мурыгин был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. У него случился третий рецидив с метастазами.

Мурыгин является воспитанником хабаровского «Амура», за который дебютировал в 2006 году. В 2015 году он перешел в ярославский «Локомотив», где на старте сезона-2015/16 выдал четыре «сухих» матча подряд и установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии — 302 минуты 11 секунд. В сезоне-2019/20 его достижение превзошел вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, не пропускавший шайбы на протяжении 316 минут и 9 секунд.