Экс-рекордсмена КХЛ госпитализировали из-за рецидива рака

«В нашу хоккейную семью пришла беда. Друзья, все мы знаем Алексея Мурыгина как земляка, нашего воспитанника, сильного спортсмена, радовавшего нас своей игрой. Но сейчас соперник оказался сильнее, чем на льду. Вместо тренировок и работы — химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба за жизнь», — сказано в заявлении клуба.
В 2019 году у Мурыгина был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. Из-за лечения он полностью пропустил два сезона, после чего вернулся в хоккей и провел еще 16 матчей в КХЛ — за «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь». В 2023 году он завершил игровую карьеру и вскоре стал тренером вратарей в подмосковном «Атланте», выступающем в МХЛ.
По информации «Московского комсомольца», несколько дней назад Мурыгина экстренно госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. У экс-хоккеиста случился третий рецидив с метастазами.
Мурыгин является воспитанником хабаровского «Амура», за который он дебютировал в 2006 году. В 2015 году голкипер перешел в ярославский «Локомотив», где на старте сезона-2015/16 выдал четыре «сухих» матча подряд и установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии — 302 минуты 11 секунд. В сезоне-2019/20 его достижение превзошел вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, не пропускавший шайбы на протяжении 316 минут и 9 секунд.