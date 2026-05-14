Экс-рекордсмена КХЛ госпитализировали из-за рецидива рака

В 2019 году у Мурыгина был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. Из-за лечения он полностью пропустил два сезона, после чего вернулся в хоккей и провел еще 16 матчей в КХЛ — за «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь». В 2023 году он завершил игровую карьеру и вскоре стал тренером вратарей в подмосковном «Атланте», выступающем в МХЛ.