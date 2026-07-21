Агент Кузнецова рассказал о переговорах с минским «Динамо»

«Переговоры с минским “Динамо” продолжаются, находимся на завершающей стадии. Сейчас мы принимаем решение и в ближайшее время, я думаю, он определится с командой. “Трактора” в списке клубов, с кем ведутся переговоры, нет. Со стороны “Трактора” ничего не было», — сказал Бабаев.