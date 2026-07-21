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Агент Кузнецова рассказал о переговорах с минским «Динамо»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал о ходе переговоров с клубами КХЛ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Металлург"

34-летний россиянин находится без клуба в статусе свободного агента.

«Переговоры с минским “Динамо” продолжаются, находимся на завершающей стадии. Сейчас мы принимаем решение и в ближайшее время, я думаю, он определится с командой. “Трактора” в списке клубов, с кем ведутся переговоры, нет. Со стороны “Трактора” ничего не было», — сказал Бабаев.

В 2024 году Кузнецов вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ. За последние два сезона в КХЛ он провел 86 матчей за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», в которых набрал 69 (21+48) очков.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона».

Ранее Кузнецов заявил, что планирует играть на профессиональном уровне еще как минимум пять лет.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.