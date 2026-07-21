Агент Кузнецова рассказал о переговорах с минским «Динамо»

34-летний россиянин находится без клуба в статусе свободного агента.
«Переговоры с минским “Динамо” продолжаются, находимся на завершающей стадии. Сейчас мы принимаем решение и в ближайшее время, я думаю, он определится с командой. “Трактора” в списке клубов, с кем ведутся переговоры, нет. Со стороны “Трактора” ничего не было», — сказал Бабаев.
В 2024 году Кузнецов вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ. За последние два сезона в КХЛ он провел 86 матчей за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», в которых набрал 69 (21+48) очков.
Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона».
Ранее Кузнецов заявил, что планирует играть на профессиональном уровне еще как минимум пять лет.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.