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КХЛ удовлетворила требования «Спартака» в споре с Ружичкой

Дисциплинарный комитет КХЛ полностью удовлетворил требования «Спартака» в споре с форвардом Адамом Ружичкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: PHOTO.KHL.RU

В марте «красно-белые» расторгли контракт с 27-летним словаком в связи с нарушением контрактных обязательств с его стороны.

«Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спор между хоккеистом Адамом Ружичкой и хоккейным клубом “Спартак”. По итогам рассмотрения было вынесено решение требования игрока удовлетворить частично, а требования клуба удовлетворить полностью. Права на игрока сохраняются за клубом на основании п.п. 1.3 п. 1 ст. 13 правового регламента КХЛ», — сказано в сообщении КХЛ.

Таким образом, Ружичка должен перечислить «Спартаку» две трети суммы зарплаты, которая не была выплачена за период, оставшийся до окончания срока соглашения — 31 мая 2027 года.

Ружичка перешел в «Спартак» в мае 2024 года. За два года он провел за «красно-белых» 128 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 97 (49+48) очков. В сезоне-2024/25 Ружичка стал лучшим снайпером «Спартака».