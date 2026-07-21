КХЛ удовлетворила требования «Спартака» в споре с Ружичкой

Ружичка перешел в «Спартак» в мае 2024 года. За два года он провел за «красно-белых» 128 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 97 (49+48) очков. В сезоне-2024/25 Ружичка стал лучшим снайпером «Спартака».