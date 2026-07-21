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Коньков считает «Авангард» фаворитом следующего сезона КХЛ

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

Бывший хоккеист сборной России Сергей Коньков считает, что омский «Авангард» входит в число главных претендентов на победу в Кубке Гагарина сезона-2026/27.

«Безусловно. Последние два года “Авангард” показывает хорошую игру, они набрали необходимый опыт. Даже в этом плей-офф мало кто верил, что “Локомотив” выберется из сложившейся ситуации, Омск был очень близок к выходу в финал, но произошло хоккейное чудо. Понятно, что “Авангард” и его руководство сейчас нацелены на самые серьёзные награды», — сказал Коньков «Матч ТВ».

Также бывший хоккеист прокомментировал слова главного тренера Ги Буше, который после вылета команды заявил, что ему не хватило глубины состава.

«Надо было ему как-то выкручиваться, ведь из ВХЛ никого не поднимали. Может быть всё, что угодно. Сложно прогнозировать, что скажут другие люди. В любом случае, в ВХЛ должен быть резерв, эти хоккеисты могут помочь, не зря они там находятся. Но ставка должна делаться на игроков основы. Хотя резерв нужен ещё и для того, чтобы в команде была живая конкуренция», — отметил Коньков.

В прошлом сезоне КХЛ «Авангард» уступил «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф со счётом 3−4. В межсезонье состав омского клуба пополнили вратарь Иван Просветов, защитник Кирилл Адамчук, а также нападающие Джошуа Ливо, Егор Афанасьев и Артём Ильенко.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.