Коньков считает «Авангард» фаворитом следующего сезона КХЛ

«Надо было ему как-то выкручиваться, ведь из ВХЛ никого не поднимали. Может быть всё, что угодно. Сложно прогнозировать, что скажут другие люди. В любом случае, в ВХЛ должен быть резерв, эти хоккеисты могут помочь, не зря они там находятся. Но ставка должна делаться на игроков основы. Хотя резерв нужен ещё и для того, чтобы в команде была живая конкуренция», — отметил Коньков.