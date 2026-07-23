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Кевин Лабанк перешел из «Шанхая» в швейцарский клуб

Американский нападающий Кевин Лабанк пополнил состав клуба из Швейцарии «Рапперсвиль-Йона Лейкерс».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Клуб «Рапперсвиль-Йона» подписал контракт с нападающим Кевином Лабанком. Как сообщает пресс-служба швейцарской команды, 30-летний игрок заключил однолетнее соглашение на предстоящий сезон. Ранее интерес к игроку проявлял «Ак Барс». В Казани ему готовы были предложить контракт 80 млн рублей за сезон. Также в СМИ писали об интересе к Лабанку со стороны минского «Динамо».

В прошлом сезоне Лабанк выступал за «Шанхайских Драконов». В китайской команде он стал третьим лучшим бомбардиром с 34 (15+19) очками в 55 играх.

Лабанк провел 34 матча за «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2024/2025, забив два гола, отдав 10 результативных передач и набрав 12 очков. За девять сезонов в НХЛ в составе «Блю Джекетс» и «Сан-Хосе Шаркс», восемь из которых — в составе «Шаркс», нападающий забил 84 гола и отдал 153 передачи, набрав 237 очков в 512 играх регулярного чемпионата.

Лучшим для Лабанка стал сезон-2018/2019, когда он установил рекорды своей карьеры во всех категориях, забив 17 голов, сделав 39 передач и набрав 56 очков в составе «Шаркс».