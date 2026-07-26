50 миллионов рублей на благотворительность. В Санкт-Петербурге состоялся третий «Матч года»

На льду встретились сильнейшие хоккеисты страны, представляющие НХЛ и КХЛ. А воочию за ней наблюдало 20853 фанатов хоккея. Игра подарила Санкт-Петербургу настоящий спортивный праздник и завершилась победой команды Михаила Сергачева со счётом 10:9 по буллитам. Начало матча вышло осторожным. Команды здорово действовали в обороне и долго не могли открыть счет. Однако вскоре команда Артемия Панарина выстрелила дуплетом. Голы на свой счет записал Матвей Мичков и Василий Подколзин. Команда Михаила Сергачева бросилась отыгрываться и до перерыва смогла выйти вперед. на второй перерыв команда Панарина вышла с серьезным настроем и смогла шесть раз огорчить Максима Дорожко. После 40 минут игры на табло СКА-Арены горели неутешительные 5:8 не в пользу дружины Сергачева. Однако камбэк состоялся. Руку к спасению команды приложил Александр Овечкин. Основное время завершилось вничью со счетом 9:9. В длительной серии буллитов все решила попытка Алексея Протаса. 10:9 — команда Михаила Сергачева в невероятном матче смогла забрать победу. Хет-трик Матвея Мичкова, дубль Кирилла Марченко, голы Овечкина, Панарина и Сергачева, а также отважная игра голкипера Никиты Серебрякова навсегда останутся в памяти, всех кто провел этот вечер на СКА-Арене.