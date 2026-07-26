50 миллионов рублей на благотворительность. В Санкт-Петербурге состоялся третий «Матч года»

Игра собрала более 20 000 болельщиков, а благодаря мероприятию организаторам удалось направить 50 миллионов рублей на благотворительность. Победу со счётом 10:9 в упорной борьбе в серии буллитов одержала команда Михаила Сергачева.
На льду встретились сильнейшие хоккеисты страны, представляющие НХЛ и КХЛ. А воочию за ней наблюдало 20853 фанатов хоккея. Игра подарила Санкт-Петербургу настоящий спортивный праздник и завершилась победой команды Михаила Сергачева со счётом 10:9 по буллитам. Начало матча вышло осторожным. Команды здорово действовали в обороне и долго не могли открыть счет. Однако вскоре команда Артемия Панарина выстрелила дуплетом. Голы на свой счет записал Матвей Мичков и Василий Подколзин. Команда Михаила Сергачева бросилась отыгрываться и до перерыва смогла выйти вперед. на второй перерыв команда Панарина вышла с серьезным настроем и смогла шесть раз огорчить Максима Дорожко. После 40 минут игры на табло СКА-Арены горели неутешительные 5:8 не в пользу дружины Сергачева. Однако камбэк состоялся. Руку к спасению команды приложил Александр Овечкин. Основное время завершилось вничью со счетом 9:9. В длительной серии буллитов все решила попытка Алексея Протаса. 10:9 — команда Михаила Сергачева в невероятном матче смогла забрать победу. Хет-трик Матвея Мичкова, дубль Кирилла Марченко, голы Овечкина, Панарина и Сергачева, а также отважная игра голкипера Никиты Серебрякова навсегда останутся в памяти, всех кто провел этот вечер на СКА-Арене.
Михаил Сергачев: «Я очень рад, что сегодняшний вечер подарил болельщикам большой праздник. Реальность превзошла все ожидания. Спасибо всем, кто пришел на игру. Спасибо и всем игрокам за то, что играли на высоком уровне. Сегодня было непросто всем, а значит спортивный интерес был очень высоким. Конечно, главный итог в том, что мы смогли реализовать все, что задумали и собрать необходимую сумму. Хочу еще раз поблагодарить каждого, кто принял участие в нашем благотворительном матче».
Самая большая ледовая арена в мире встречала болельщиков предматчевыми развлекательными активностям, а также — шоу, которое объединило зрителей и участников. Постановка предматчевого шоу была посвящена теме раннего детства, когда в сердце загорается мечта. Каждый из нас был тем самым ребенком, который выходил во двор с друзьями зимой, чтобы сыграть в самый искренний дворовый хоккей. Однако со временем для многих — эта игра становится не просто работой, а ответственностью. Кульминацией шоу стало воссоздание шайбы Ильи Ковальчука в финале чемпионата мира 2008 в ворота сборной Канады. Миг, который помнит каждый болельщик. Также одним из самых запоминающихся выступлений стал проект «Хор на весь двор» — вся арена исполнила народные хиты.
Артемий Панарин: «Выбор в пользу Санкт-Петербург пал из-за масштабов арены и города. Для меня Петербург — особенный город. Мы были готовы к серьезной игре. К счастью, и другая команда также “не отбывала номер”. Думаю, что болельщикам понравилось».
Особым моментом вечера стало символическое вбрасывание, которое провёл Глеб Баннов. Его история стала примером настоящей силы духа. Когда жизнь Глеба оказалась под угрозой, ему на помощь пришел Артемий Панарин. Благодаря благотворительному матчу удалось собрать средства на пересадку сердца, подарившую Глебу второй шанс. Сегодня он вновь живет полной жизнью, занимается спортом и своим примером доказывает: даже после самых тяжёлых испытаний жизнь продолжается.
После первого периода Артемий Панарин, Александр Овечкин и Михаил Сергачёв прямо на льду сняли игровые джерси и в прямом эфире оставили на них свои автографы. После финальной сирены все игровые джерси участников были переданы на благотворительный аукцион Fan’s Dream. Аукцион уже проходит на fansdream.ru, где можно побороться за эти уникальные игровые джерси. Все средства, вырученные от торгов, будут направлены в благотворительные фонды Артемия Панарина и Михаила Сергачёва.
Во время матча организаторы также отметили историческое достижение Вадима Шипачёва. Хоккеист набрал своё 1000-е очко в КХЛ, став первым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. В честь события лучшему бомбардиру российского хоккея вручили памятную награду.
Александр Овечкин: «Было непросто. Но поддержка была сумасшедшей. Я впервые на этой арене и могу сказать, что это очень классное cооружение. Столько зрителей, столько улыбок. Мы старались для болельщиков. Несмотря на лето и межсезонье, получился праздник хоккея».
«Матч года» объединил спорт, музыку, благотворительность и тысячи людей. Событие в очередной раз показало, что хоккей способен не только дарить яркие эмоции, но и помогать тем, кто в этом нуждается.
Организаторы матча: «Сектор 98» Михаила Сергачёва, Arena Play Артемия Панарина и креативная студия Juice.