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Протас: «Опыт Брылина поможет белорусскому хоккею»

Нападающий «Вашингтона» оценил назначение нового главного тренера минского «Динамо».

Источник: nhl.com

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о назначении Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

В июле белорусский клуб заключил с 52-летним российским специалистом контракт на три сезона. Брылин сменил Дмитрия Квартальнова, который возглавил ярославский «Локомотив».

— Удивил ли вас выбор Брылина минским «Динамо»?

— Я так же, как и вы, следил за новостями. Брылин появился в последний момент. Очень здорово (что его назначили), очень серьезный специалист, принесет много опыта. Уверен, что опыт Брылина в НХЛ поможет молодым игрокам и белорусскому хоккею.

— «Динамо», на ваш взгляд, претендует на Кубок Гагарина?

— Сложный вопрос, я всегда болею, переживаю. Тяжело говорить про кубок. Еще не полностью укомплектован состав. В любом случае будем болеть. Потому что можешь много наговорить, повысить ожидания, а потом расстраиваться, — сказал Протас «Матч ТВ».

Брылин провел 13 сезонов в НХЛ и трижды выиграл Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси Девилз». После завершения игровой карьеры он работал на разных должностях в системе американского клуба, в том числе занимался развитием молодых хоккеистов и входил в тренерский штаб основной команды.

В составе сборной России Брылин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. В КХЛ он выступал за петербургский СКА и новокузнецкий «Металлург».