Протас: «Опыт Брылина поможет белорусскому хоккею»

— Удивил ли вас выбор Брылина минским «Динамо»?



— Я так же, как и вы, следил за новостями. Брылин появился в последний момент. Очень здорово (что его назначили), очень серьезный специалист, принесет много опыта. Уверен, что опыт Брылина в НХЛ поможет молодым игрокам и белорусскому хоккею.