Экс-капитан «Салавата» объяснил выбор хабаровского «Амура»

Защитник присоединился к дальневосточному клубу в нынешнем году.
— Хабаровск — это новый вызов и новый этап в вашей карьере. Какие цели ставите перед собой и командой на предстоящий сезон?
— Попасть в плей-офф — это главная задача. Пройти как можно дальше.
— Вы провели в КХЛ 14 сезонов и 702 матча, играли за «Автомобилист» и «Салават». Чем, по вашему мнению, отличается стиль игры в «Амуре» от других клубов лиги? Насколько тяжело будет привыкать к новой системе?
— Я пока даже не знаю, что тут ответить. Сейчас я приеду, увижу все на месте и пойму подробнее, так что этот вопрос пока оставлю без ответа.
— Что вы знали о Хабаровске и «Амуре» до перехода? Успели ли уже познакомиться с городом и командой?
— Когда я приезжал в Хабаровск, успел немного погулять по городу. Красивый город. Но пока подробно не знакомился. Знаю, что в городе очень любят хоккей и всегда собирается полная арена.
— У вас были другие опции, почему в принципе остановились именно на варианте с «Амуром»?
— Наверное, «Амур» был более заинтересован во мне, чем остальные клубы, — приводит слова Василевского «Чемпионат».