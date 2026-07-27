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Экс-капитан «Салавата» объяснил выбор хабаровского «Амура»

Экс-капитан «Салавата Юлаева» Алексей Василевский рассказал о переходе в хабаровский «Амур» и поделился ожиданиями от нового этапа карьеры.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Защитник присоединился к дальневосточному клубу в нынешнем году.

— Хабаровск — это новый вызов и новый этап в вашей карьере. Какие цели ставите перед собой и командой на предстоящий сезон?

— Попасть в плей-офф — это главная задача. Пройти как можно дальше.

— Вы провели в КХЛ 14 сезонов и 702 матча, играли за «Автомобилист» и «Салават». Чем, по вашему мнению, отличается стиль игры в «Амуре» от других клубов лиги? Насколько тяжело будет привыкать к новой системе?

— Я пока даже не знаю, что тут ответить. Сейчас я приеду, увижу все на месте и пойму подробнее, так что этот вопрос пока оставлю без ответа.

— Что вы знали о Хабаровске и «Амуре» до перехода? Успели ли уже познакомиться с городом и командой?

— Когда я приезжал в Хабаровск, успел немного погулять по городу. Красивый город. Но пока подробно не знакомился. Знаю, что в городе очень любят хоккей и всегда собирается полная арена.

— У вас были другие опции, почему в принципе остановились именно на варианте с «Амуром»?

— Наверное, «Амур» был более заинтересован во мне, чем остальные клубы, — приводит слова Василевского «Чемпионат».