«Шанхай Дрэгонс» подписал пробные контракты с двумя игроками

Китайский клуб «Шанхайские Драконы» заключил пробные контракты с защитником Павлом Коледовым и нападающим Семеном Кошелевым. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
В прошлом сезоне 30-летний Кошелев выступал за «Адмирал» и «Сибирь». В 64 матчах форвард набрал 33 (13+20) очка. 31-летний Коледов, защищавший цвета «Адмирала» и СКА, провел 52 встречи и записал на свой счет 7 (3+4) очков.
Кроме того, пробное соглашение с «Шанхайскими Драконами» подписал нападающий Владислав Барулин. В минувшем сезоне 30-летний хоккеист играл за «Нефтехимик» и набрал 17 (7+10) очков в 40 матчах.
Также стало известно, что нападающий Данила Моисеев заключил пробный контракт с «Адмиралом». Прошлый сезон 28-летний форвард полностью пропустил из-за травмы. Последний раз он выходил на лед в феврале 2025 года в составе «Лады».