Бывший тренер сборной США: не верилось, что я поеду в Россию

63-летний американский специалист возглавил «Трактор» в мае этого года, подписав контракт на один год. Сегодня Гордон прибыл в Челябинск, чтобы приступить к подготовке команды к новому сезону.
«Мне не терпится начать работу. Это отличная новая глава в моей карьере. Когда я только начинал свой тренерский путь, то даже не задумывался, в какую точку на карте он приведёт. Я рад возможности работать в КХЛ. Это отличная лига, а “Трактор” — успешная команда.
Что удалось узнать о команде и хоккеистах? Во-первых, отсматривал видео матчей игроков текущего состава. Также работал с генеральным менеджером Алексеем Волковым — мы подбирали игроков, в которых могли быть заинтересованы на рынке свободных агентов. Когда шёл процесс собеседования и подписания контракта, сначала не верилось, что поеду в Россию. Но когда я был назначен на должность главного тренера и понял, что всё сложилось, был очень рад — и ещё больше не терпелось начать. Конечно, процесс сильно отличается. Это мой первый опыт работы в России, я пока не знаю многих вещей о жизни здесь. Помощь от клуба с бытовыми вопросами была очень кстати! Очень хочется действовать», — сказал Гордон.
Скотт Гордон провел десять сезонов в НХЛ. С 2008 по 2011 год он был главным тренером «Айлендерс», после чего работал в тренерских штабах «Торонто» (2011−2014), «Филадельфии» (2018−2019) и «Сан-Хосе» (2022−2024).
С 2010 по 2012 год Гордон был главным тренером сборной США, где его наилучшим достижением стало седьмое место на ЧМ-2012 в Хельсинки и Стокгольме.
«Трактор» откроет новый сезон 5 сентября выездным матчем против действующего чемпиона КХЛ — ярославского «Локомотива».