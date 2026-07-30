Бывший тренер сборной США: не верилось, что я поеду в Россию

«Мне не терпится начать работу. Это отличная новая глава в моей карьере. Когда я только начинал свой тренерский путь, то даже не задумывался, в какую точку на карте он приведёт. Я рад возможности работать в КХЛ. Это отличная лига, а “Трактор” — успешная команда.



Что удалось узнать о команде и хоккеистах? Во-первых, отсматривал видео матчей игроков текущего состава. Также работал с генеральным менеджером Алексеем Волковым — мы подбирали игроков, в которых могли быть заинтересованы на рынке свободных агентов. Когда шёл процесс собеседования и подписания контракта, сначала не верилось, что поеду в Россию. Но когда я был назначен на должность главного тренера и понял, что всё сложилось, был очень рад — и ещё больше не терпелось начать. Конечно, процесс сильно отличается. Это мой первый опыт работы в России, я пока не знаю многих вещей о жизни здесь. Помощь от клуба с бытовыми вопросами была очень кстати! Очень хочется действовать», — сказал Гордон.