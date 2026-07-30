Олимпийский чемпион оценил назначение Брылина в минское «Динамо»

— Будет непросто. Он приходит на смену такому сильному и опытному тренеру, как Дмитрий Квартальнов, который добился с минским «Динамо» рекордного результата. Посмотрим, как все сложится, удача ему точно понадобится. В свое время похожие сомнения были и в отношении Владимира Вуйтека, который после нескольких авторитетных тренеров возглавил «Локомотив». Но он отлично вписался в команду, нашел общий язык с игроками, и мы выиграли два чемпионства подряд, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.