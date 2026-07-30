Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Олимпийский чемпион оценил назначение Брылина в минское «Динамо»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о назначении Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Динамо" Минск

Брылин возглавил минское «Динамо» 17 июля. Белорусский клуб заключил с 52-летним российским специалистом контракт на три сезона. Брылин сменил Дмитрия Квартальнова, который стал главным тренером ярославского «Локомотива».

— У Брылина получится в КХЛ?

— Будет непросто. Он приходит на смену такому сильному и опытному тренеру, как Дмитрий Квартальнов, который добился с минским «Динамо» рекордного результата. Посмотрим, как все сложится, удача ему точно понадобится. В свое время похожие сомнения были и в отношении Владимира Вуйтека, который после нескольких авторитетных тренеров возглавил «Локомотив». Но он отлично вписался в команду, нашел общий язык с игроками, и мы выиграли два чемпионства подряд, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Минское «Динамо» в первом матче сезона-2026/27 7 сентября примет на своей площадке нижегородское «Торпедо».