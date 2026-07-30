«Сибирь» объявила об уходе двух хоккеистов

Как сообщает пресс-служба «Сибири», клуб расторг контракты с игроками по соглашению сторон.
Чуркин присоединился к команде перед началом прошлого сезона. Защитник провел 36 матчей, в которых набрал четыре (1 + 3) очка.
Талалуев перешел в «Сибирь» в январе в результате обмена. Форвард сыграл девять матчей и записал на свой счет три (2 + 1) очка.
Ранее главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков допустил, что состав команды может пополнить Евгений Кузнецов. Сейчас нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента.
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. «Сибирь» в первом матче сезона-2026/27 встретится на выезде с казанским «Ак Барсом».